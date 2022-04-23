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Удары по штабам и «нас за что»

Удары по штабам и «нас за что»

Современную войну вести очень сложно. Особенно войну продолжительную. С одной стороны, население любой страны легко возбуждается и требует жестоко наказать коварного врага, в щебень разнеся его столицу в ответ на кражу курицы с нашей территории.

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