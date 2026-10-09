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SPLETNIK

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"Женщине невозможно создать мужскую атмосферу". Яна Рудковская высказалась о выступлении Zivert в образе Майкла Джексона на фоне хейта певицы

"Женщине невозможно создать мужскую атмосферу". Яна Рудковская высказалась о выступлении Zivert в образе Майкла Джексона на фоне хейта певицы

Яна Рудковская высказалась о Zivert, которую травят в сети после её сольного концерта в Санкт-Петербурге.

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