До 20 января США пришлют Украине весь объем помощи, одобренный Конгрессом, — советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в интервью каналу CBS News "Президент Байден четко дал понять, когда президент Зеленский был здесь, в Вашингтоне, несколько месяцев назад, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме.