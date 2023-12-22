В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставлен Турал Мамедов

Главным следственным управлением Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации, по признакам преступлений, предусмотренных ч.
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