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В чем особенность китайской астрологии Бацзы и как читать такие прогнозы

В чем особенность китайской астрологии Бацзы и как читать такие прогнозы

В чем особенность китайской астрологии Бацзы и как читать такие прогнозы Алёна ЮрьеваМногие из нас, когда слышат о «китайском» или «восточном» гороскопе, представляют себе лишь набор «зверей» и терминов, связанных с элементами, такими как «дерево», «огонь» или «металл».

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