В чем особенность китайской астрологии Бацзы и как читать такие прогнозы Алёна ЮрьеваМногие из нас, когда слышат о «китайском» или «восточном» гороскопе, представляют себе лишь набор «зверей» и терминов, связанных с элементами, такими как «дерево», «огонь» или «металл».