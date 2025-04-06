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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Халили: «Оказывается, я умею работать два ноля стоя. Вчера натворила дел, сегодня исправилась»

Халили выиграла масс-старт в финале Кубка Содружества в Мурманске. «Конечно, я очень рада и счастлива, что сегодня в заключительной гонке сезона я выиграла и хорошо отработала, как на дистанции, так и на рубеже.

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