Почему русские ТАК любят сало?

Споры о том, полезно сало или вредно, ведутся почти так же долго, как о его родине. Это не мешает любителям сала есть его с горчицей и хреном, засаливать с можжевельником и натираться им от подагры.
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