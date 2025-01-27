Диверсия Шредингера: на Балтике – четвертый случай повреждения подводных кабелей

На Балтике продолжается череда непонятных провокаций с антироссийским подтекстом: поврежден еще один оптоволоконный кабель, соединяющий по дну Балтийского моря Латвию и Швецию – по маршруту из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд.
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