Следком ходатайствует о заключении под стражу ректора ВГУ

Напомним, что рассмотрение этого вопроса планируется 19 июня Ленинский районным судом Воронежа.Управление СК России по Воронежской области ходатайствует о заключении под стражу ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, как сообщает "Коммерсант".
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