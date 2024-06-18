Следком ходатайствует о заключении под стражу ректора ВГУ

Напомним, что рассмотрение этого вопроса планируется 19 июня Ленинский районным судом Воронежа.Управление СК России по Воронежской области ходатайствует о заключении под стражу ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, как сообщает "Коммерсант".