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МОСИНФОРМ

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Около 5 тыс. бесплатных мероприятий пройдет в столице до конца лета

Около 5 тыс. бесплатных мероприятий пройдет в столице до конца лета

В августе в музейных двориках, на парковых аллеях и сценах, а также в кинозалах под открытым небом пройдут мероприятия для детей и взрослых: они смогут посетить фестиваль исторических садов, услышать выступления джазовых и симфонических коллективов и увидеть классические киноленты именитых режиссеров.

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