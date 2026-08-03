Около 5 тыс. бесплатных мероприятий пройдет в столице до конца лета

В августе в музейных двориках, на парковых аллеях и сценах, а также в кинозалах под открытым небом пройдут мероприятия для детей и взрослых: они смогут посетить фестиваль исторических садов, услышать выступления джазовых и симфонических коллективов и увидеть классические киноленты именитых режиссеров.