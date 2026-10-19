Wheat Futures : Major Support Breakdown And Retest Bearish Setup Chicago SRW Wheat Futures CBOT_DL:ZW1! thetradeguru_fx Executive Summary The 4-hour chart for CBOT Wheat Futures presents a high-probability bearish continuation setup following a decisive structural breakdown below a major multi-week ascending trendline and the critical 680'0 support level.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым