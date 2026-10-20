Эти 50 млн стали добавлением к тем 75 млн, которые были вычищены с платформы ранее за "серьезные и повторяющиеся нарушения наших правил", заявили в Spotify 20 октября 2026 года, во вторник.
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