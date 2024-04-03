Командир «Ахмата» Алаудинов: некоторые пленные ВСУ попросили о гражданстве РФ

Некоторые украинские бойцы, попавшие в плен, захотели получить российское гражданство, а одному из них это уже удалось, рассказал РИА «Новости» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
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