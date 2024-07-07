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Царьград

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Погибшие во время пожара в бытовке под Анапой были сотрудниками конюшни

Погибшие во время пожара в бытовке под Анапой были сотрудниками конюшни

Как сообщает прокуратура региона, трудовые отношения с рабочими не были оформлены надлежащим образом.

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