«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми

Да,в интересное время живём,чем дальше тем всё интересней.Эти грабители вряд ли остановятся,им просто некуда деваться.Так что драка будет,и дай Бог России её выиграть.И поэтому придётся затянуть пояса,хотя у многих они и так не болтаются.

ВА

Владимир Акулов

Земля - мировая политическая *зона*...Войны и убийства - главный аргумент на *зоне*...США - мировой *пахан*...Что делает *пахан* , когда разные *шестёрки* не слушаются , не подчиняются...Спорят , доказывая , что *пахан* жульничает , все в мире покупая на необеспеченные *зеленые бумажки*...Правильно ! *Пахан* будет * пиз..ть* , *плющить * всех , кто не согласен с его гегемонией...Пользуясь тем , что у него неограниченное количество денег на войны...Которые он сам для себя печатает , как резервную валюту ... К которой привязаны все остальные валюты и даже ЗОЛОТО !