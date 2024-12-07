То, что сейчас происходит и есть настоящее лицо глобалистов, которое не смог показать ни СССР ни кто либо другой.
«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми
Комментарии
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Часовщик
Да,в интересное время живём,чем дальше тем всё интересней.Эти грабители вряд ли остановятся,им просто некуда деваться.Так что драка будет,и дай Бог России её выиграть.И поэтому придётся затянуть пояса,хотя у многих они и так не болтаются.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Земля - мировая политическая *зона*...Войны и убийства - главный аргумент на *зоне*...США - мировой *пахан*...Что делает *пахан* , когда разные *шестёрки* не слушаются , не подчиняются...Спорят , доказывая , что *пахан* жульничает , все в мире покупая на необеспеченные *зеленые бумажки*...Правильно ! *Пахан* будет * пиз..ть* , *плющить * всех , кто не согласен с его гегемонией...Пользуясь тем , что у него неограниченное количество денег на войны...Которые он сам для себя печатает , как резервную валюту ... К которой привязаны все остальные валюты и даже ЗОЛОТО !
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9 час.
S
Sobering
Глобалисты - это не те, о ком думает автор. Глобалисты сами ведут войну со страновой элитой США и Европы. Первых до развала , вторых до превращения в Халифат. Глобалистам самим не нужен МВФ и доллар.
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9 час.
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