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«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми

«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми

То, что сейчас происходит и есть настоящее лицо глобалистов, которое не смог показать ни СССР ни кто либо другой.

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Комментарии
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Часовщик
Да,в интересное время живём,чем дальше тем всё интересней.Эти грабители вряд ли остановятся,им просто некуда деваться.Так что драка будет,и дай Бог России её выиграть.И поэтому придётся затянуть пояса,хотя у многих они и так не болтаются.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
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9 час.
S
Sobering
Глобалисты - это не те,  о ком думает автор. Глобалисты сами ведут войну со страновой элитой США и Европы. Первых до развала , вторых до превращения в Халифат. Глобалистам самим не нужен МВФ и доллар.
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