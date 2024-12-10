Звягин об «Авангарде»: «Мы играли в агрессивный хоккей. Но после серии поражений решили поменять тактику в зоне защиты, игра в средней зоне стала более пассивной»

Ранее тренер покинул омский клуб. – Расскажите вкратце: в чем заключалась система игры, которую вы прививали, какой хоккей стремились поставить «Авангарду»? И что из задуманного в плане тактики не удалось воплотить в жизнь? – В начале сезона мы играли в агрессивный хоккей, где все пять полевых хоккеистов действуют активно, стараясь после потери шайбы отбирать ее как можно раньше и сразу переходить в атаку.