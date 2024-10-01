⚡️ В Севастополе ФСБ задержала двух женщин по подозрению в передаче Украине информации о военных объектах Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
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⚡️ В Севастополе ФСБ задержала двух женщин по подозрению в передаче Украине информации о военных объектах Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.