В ходе операции были выявлены шпионы и люди, связанные с Моссадом, в 28 странах мира, на трёх континентах Азии, Африки и Европы.
Иран взломал сеть безопасности Моссада
Комментарии
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EZ
Elena Zakharova
СУПЕР РАБОТА !!! 🔥🔥🔥
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14 час.
C Major
Ну,так поделились бы с нами,а то тут кишит,как клопов в Париже и Лондоне..Хоть дустом сможем обработать замаскировавшихся при отсутствии 5-ой графы в паспорте
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41 мин.
CM
C Major
Э,нет\с тлей трудно бороться..
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40 мин.
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