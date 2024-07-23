Bild: украинка из ХДС призвала изъять и продать недвижимость РФ в Берлине

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу российской недвижимости в столице Германии, чтобы затем передать средства Украине.
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