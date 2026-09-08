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Царьград

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People: Умерла последняя обладательница титула «Мисс Австрия»

People: Умерла последняя обладательница титула «Мисс Австрия»

В Австрии скончалась Лючия Шишич, обладательница титула «Мисс Австрия» 2024 года. Ей было 22 года, и она долго боролась с сердечным заболеванием.

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