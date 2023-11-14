Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Надо же было ливийскому лидеру (теперь уже нет никакой Ливии – стерта США с лица Земли) в 2009 году «слить» информацию, что Запад готовит пандемию.

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Комментарии
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CM
C Major
первопричина -золотой динар и планы добраться до воды под пустыней, которую нашли ливийцы
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20 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
+ отказ от нефтедоллара, как &quot;единственно допустимой&quot; валюты расчётов - посягательство на мировую гегемонию зелёной бумажки. Поэтому наказали &quot;образцово-показательно&quot;, чтобы другим неповадно было. И вообще в Ливии при Каддафи был построен социализм, с ближневосточным оттенком/акцентом.
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19 час.

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