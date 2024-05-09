Сочи во время войны: Атмосфера Город был непривычно пустынным, безлюдным и тёмным. Окна домов были плотно зашторены, а звонкую тишину ночных улиц нарушали лишь шаги военных патрулей.
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Сочи во время войны: Атмосфера Город был непривычно пустынным, безлюдным и тёмным. Окна домов были плотно зашторены, а звонкую тишину ночных улиц нарушали лишь шаги военных патрулей.