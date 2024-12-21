Что такое серотонин и почему он так важен для нашего организма?

Серотонин — это нейромедиатор, который играет важную роль в регуляции настроения, сна и аппетита. В зимний период его значение особенно велико, так как недостаток солнечного света может привести к снижению уровня этого вещества в организме.
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