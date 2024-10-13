Армия России атаковала Украину «шахедами»: главное за сутки

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Российские войска нанесли удар по украинским регионам, боец рассказал о конфликтах солдат ВСУ с иностранными наемниками, Владимир Зеленский прокомментировал наступление ВС РФ в Курской области, в США произошла стрельба возле университета.
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