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Россиян массово обучат пользоваться нейросетями

Россиян массово обучат пользоваться нейросетями

В рамках обновления Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года в России был установлен амбициозный целевой показатель: до 80% сотрудников российских компаний должны обладать навыками в области ИИ.

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