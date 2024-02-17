Россиян массово обучат пользоваться нейросетями

В рамках обновления Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года в России был установлен амбициозный целевой показатель: до 80% сотрудников российских компаний должны обладать навыками в области ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии