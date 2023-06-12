NHK: Из-за странного пакета в суде отменено слушание по делу убийцы Абэ

В городе Нара, Япония, первое предварительное слушание по делу Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, было отменено после обнаружения подозрительного предмета в здании суда.
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