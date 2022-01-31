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Особые ШТУРМОВЫЕ Катюши Красной армии. Зачем они понадобились? (Алексей Исаев, 2022)

Особые ШТУРМОВЫЕ Катюши Красной армии. Зачем они понадобились? (Алексей Исаев, 2022)

В служебной записке от 20 апреля 1943 года на имя Сталина за авторством Маленкова, Яковлева, Воронова и Аборенкова указывалось, что немецкие снаряды к шестиствольному миномету ("Скрипуха"), имеют меньшее рассеивание чем советские снаряды М30 и М20.

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