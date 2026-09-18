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ТАСС

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Пасечник рассказал о непростых условиях на выборах в ЛНР

Пасечник рассказал о непростых условиях на выборах в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Первые для Луганской Народной Республики выборы депутатов Госдумы проходят в непростых условиях, но с хорошей организацией избирательного процесса.

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