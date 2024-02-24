Рябков: США приписывают России несуществующие намерения в космосе

Соединенные Штаты приписывают Москве несуществующие намерения в космическом пространстве. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
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