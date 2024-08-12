В южноуральском поселке из кранов хлынула черная вода

В Кыштыме из кранов идет «нефть». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка.