Аляска подала в суд на американское правительство

Власти Аляски подали в суд на правительство США, чтобы оспорить решение о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин в районе американского штата, известном как прибрежная равнина, с ограничениями .
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