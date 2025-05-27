В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция.
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