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Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция.

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