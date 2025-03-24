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Царьград

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Народные приметы 24 марта: Трясём мелочью в кармане. Вот только для чего это нужно?

Народные приметы 24 марта: Трясём мелочью в кармане. Вот только для чего это нужно?

24 марта наступил Ефимов день. С этой датой связан целый ряд народных примет. Например, в этот день нельзя выбрасывать хлеб, зато настоятельно рекомендуется потрясти мелочью в кармане.

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