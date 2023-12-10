Песков: сопровожение Путина Су‑35 продемонстрировало новую технику России

РИАМО - 10 дек. Официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что сопровождение российского президента Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продемонстрировало новую отечественную технику.
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