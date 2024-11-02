ВАШЕМУ ВНИМАНИЕ!!
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВАШЕМУ ВНИМАНИЕ!!

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Надо  периодически отключать Абхазию  на  сутки и более. Почему  мы  должны содержать  дармоедов  на своей  шее, нена...02/11/24==Терапия...
  • Владимир Алтайцев
    Нацизм  на Украине  должен быть уничтожен.30.09.24==Радоват...
  • Владимир Алтайцев
    Да  какая  там верность обязательствам?  Бабло рулит. Все  эти предприятия  по  производству титана, урана  и прочего...14.09.24==ВОЕННОЕ...

02/11/24==Терапия отключениями света: После СВО Россия вспомнила о гордости. Первой почувствовала Абхазия

02/11/24==Терапия отключениями света: После СВО Россия вспомнила о гордости. Первой почувствовала Абхазия

В Абхазии с 1 ноября вводятся веерные 4-часовые отключения по схеме "10 часов света — 2 часа тьмы". Многие наши СМИ сразу сделали из этого вывод, что Россия всерьёз взялась за своего сомнительного союзника, который, сидя на шее у "старшего брата", платит ему чёрной неблагодарностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Надо  периодически отключать Абхазию  на  сутки и более. Почему  мы  должны содержать  дармоедов  на своей  шее, ненавидящих нас?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх