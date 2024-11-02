02/11/24==Терапия отключениями света: После СВО Россия вспомнила о гордости. Первой почувствовала Абхазия

В Абхазии с 1 ноября вводятся веерные 4-часовые отключения по схеме "10 часов света — 2 часа тьмы". Многие наши СМИ сразу сделали из этого вывод, что Россия всерьёз взялась за своего сомнительного союзника, который, сидя на шее у "старшего брата", платит ему чёрной неблагодарностью.
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