Пробежимся коротко по отношениям Китая с тем образованием, которое сложилось на территории бывшей УССР за период с 2022 года

Андрей Stan

Поставил галочку в графе "странные люди" только потому, что не было графы "тупые придурки"... А Китай на самом деле очень поддерживает Россию... Мы просто не знаем о размерах финансовых и прочих потерей Китая... ))) Думаю, вернее очень надеюсь, осенью настанет пора России поддержать и Китай и КНДР... Си будет решать вопрос с Тайванем, а пухляк Ын с Ю.Кореей... )))