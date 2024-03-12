Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пробежимся коротко по отношениям Китая с тем образованием, которое сложилось на территории бывшей УССР за период с 2022 года

Пробежимся коротко по отношениям Китая с тем образованием, которое сложилось на территории бывшей УССР за период с 2022 года

▪️по итогам 2020 года Китай стал крупнейшим торговым партнёром Украины — всего около 16 млрд долларов, на конец 2023 года товарооборот рухнул в 2,5 раза и составил 6,9 млрд долл.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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9 час.
Андрей Stan
Поставил галочку в графе &quot;странные люди&quot; только потому, что не было графы &quot;тупые придурки&quot;... А Китай на самом деле очень поддерживает Россию... Мы просто не знаем о размерах финансовых и прочих потерей Китая... ))) Думаю, вернее очень надеюсь, осенью настанет пора России поддержать и Китай и КНДР... Си будет решать вопрос с Тайванем, а пухляк Ын с Ю.Кореей... )))
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6 час.

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