Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году / © Visual Capitalist Рейтинг выше основан на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) на 2026 год и сравнивает 30 государств с самым крупным государственным долгом по двум показателям: общему объему задолженности и ее отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).