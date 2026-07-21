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Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году / © Visual Capitalist Рейтинг выше основан на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) на 2026 год и сравнивает 30 государств с самым крупным государственным долгом по двум показателям: общему объему задолженности и ее отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).

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