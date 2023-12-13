Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте о мощи Европы завершилось громким лаем

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.
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