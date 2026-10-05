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Аргументы и Факты

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Парашютист-рекордсмен Сергиенко разбился на рязанском аэродроме Крутицы

Парашютист-рекордсмен Сергиенко разбился на рязанском аэродроме Крутицы

Известный парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко (Милофон) насмерть разбился на аэродроме Крутицы в Рязанской области во время прыжка с высоты 6 тысяч метров.

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