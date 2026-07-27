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Аргументы и Факты

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Кардиолог Гандельман предупредил о риске инсульта из-за слишком долгого сна

Кардиолог Гандельман предупредил о риске инсульта из-за слишком долгого сна

Сон продолжительностью десять часов и более может значительно повысить риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

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