Кардиолог Гандельман предупредил о риске инсульта из-за слишком долгого сна

Сон продолжительностью десять часов и более может значительно повысить риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии