Соединенные Штаты Америки: человек застрелил четырех человек, а затем покончил жизнь самоубийством в доме на Робин-Уэй в районе Тачтон-Вудс в Дугласе, штат Джорджия, поздно вечером 9 октября.
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