Новый день после объявленного Дональдом Трампом «энергетического перемирия» облегчения просроченному украинскому президенту не принёс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Китайский флот ок...
- WSJ: у России ост...
- «Офицеры под зава...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым