В Пентагоне сообщили о начале языковой подготовки украинских пилотов

Соединенные Штаты Америки начали проведение специализированной языковой подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16.
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