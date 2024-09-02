Венеция-2024: Джордж Клуни, Брэд Питт и другие брутальные мужчины

«Одинокие волки» Джона Уоттса Показанные вне конкурса «Одинокие волки» (Wolfs) от режиссера последней троицы «Спайдерменов» Джона Уоттса развивает идею Квентина Тарантино, в «Криминальном чтиве» которого действовал некий мистер Вулф в исполнении Харви Кейтеля — он «решал проблемы», когда кому-то из персонажей нужно было избавиться от трупа.