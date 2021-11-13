В Тамбове на ремонт дороги одного переулка потратили почти 10 миллионов рублей

В Тамбове близки к завершению дорожные работы. В этом году работы были развернуты на 45 объектах. За счет средств нацпроекта, а также областного и муниципального дорожных фондов приведены в порядок улицы, находящиеся в разных районах города.
В Тамбове близки к завершению дорожные работы. В этом году работы были развернуты на 45 объектах. За счет средств нацпроекта, а также областного и муниципального дорожных фондов приведены в порядок улицы, находящиеся в разных районах города.
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