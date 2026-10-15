Общая сумма налоговой задолженности экс-главы нефтяной компании превышала 274 млн рублей. По данным «Интерфакса», это Марат Саттаров, действия которого привели к банкротству «Управленческая компания Калмнефть» и ущербу бюджету РФ в 18,5 млн рублей.
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