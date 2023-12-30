Великие тени ис...
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Великие тени истории

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    В передаче Центральное телевидение 30 декабря г-жа Навка говорила сладким голосом именно об этом. Оказывается в Росси...Проект "Арестович"
  • Mikhail Stepanov
    Лживая шлюха Люська начала переобуваться в воздухе! Впрочем, все они начнут это делать в ближайшие месяцы - и Гондон ...Проект "Арестович"
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    твари...Фрики против нрав...

Проект "Арестович"

Проект "Арестович"

Последнее время в социальных сетях рунета и СМИ наметилась  тенденция – активно и повсеместно началось цитирование хунтёнка Арестовича.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Лживая шлюха Люська начала переобуваться в воздухе! Впрочем, все они начнут это делать в ближайшие месяцы - и Гондон ( он же Гордон) и другие жидовские выродки!
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13 час.
ИР
Ирина Рукина
В передаче Центральное телевидение 30 декабря г-жа Навка говорила сладким голосом именно об этом. Оказывается в России очень мало изучают украинский язык...и т.д. Шлюхи.
Ответить
1 час.

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