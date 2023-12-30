Последнее время в социальных сетях рунета и СМИ наметилась тенденция – активно и повсеместно началось цитирование хунтёнка Арестовича.
Проект "Арестович"
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Лживая шлюха Люська начала переобуваться в воздухе! Впрочем, все они начнут это делать в ближайшие месяцы - и Гондон ( он же Гордон) и другие жидовские выродки!
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13 час.
ИР
Ирина Рукина
В передаче Центральное телевидение 30 декабря г-жа Навка говорила сладким голосом именно об этом. Оказывается в России очень мало изучают украинский язык...и т.д. Шлюхи.
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1 час.
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