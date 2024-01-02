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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радукану провела и выиграла первый матч с апреля 2023-го

Эмма Радукану победила Елену Габриэлу Рузе в первом круге в Окленде – 6:3, 4:6, 7:5. В решающем сете британка упустила преимущество 5:2 и два матчбола при счете 5:3 на подаче соперницы.

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