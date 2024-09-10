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Трое молодых людей поднялись на пик Букреева и заблудились при спуске

Трое молодых людей поднялись на пик Букреева и заблудились при спуске

Молодые люди заблудились в горах Алматинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, трое молодых людей в возрасте 19 лет поднялись на пик Букреева и не изучив новый маршрут, решили по нему спуститься и заблудились.

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