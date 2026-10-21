Эммануэль Макрон столкнулся с потерей поддержки внутри своей партии "Возрождение". Эксперт Сергей Федоров подчеркнул, что от Макрона дистанцируются ключевые фигуры, включая Габриэля Атталя, на фоне подготовки к выборам 18 апреля 2027 года.